Next uygulaması Android cihazlarınızda günlük programlarınızı planlamanızda kolaylık sağlıyor.

Yapmanız gereken önemli işleriniz varsa ve asla unutmamanız gerekiyorsa, bir yerlere not alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacağını düşündüğüm Next uygulamasında seyahat, parti, arkadaşlarla buluşma ve toplantı gibi programlarınızı anımsatıcı ayarlayarak planlamanız mümkün hale getirilmiş. Metin, ses ve resim içeren planlar oluşturabileceğiniz uygulamada, planlarınıza dair açıklamalar yazabilir ve bunun için bir zaman ayarlaması yapabilirsiniz.

Hatırlatıcı ayarladıktan sonra otomatik olarak geri sayımı gösteren bir sayacı görebileceğiniz Next uygulaması, planlarınızı renkli olarak vurgulamanıza da olanak sağlıyor. Hatırlatıcı için istediğiniz zil sesini ve titreşim seviyesini de ayarlayabileceğiniz uygulamayı tamamen ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: