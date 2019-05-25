Mobil platformun başarılı isimlerinden yer alan Genera Games, Ninja Dash Ronin Shinobi adlı oyunu ile yine oyunculara başarılı bir oynanış sunuyor.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan Ninja Dash Ronin Shinobi hem aksiyon hem de eğlence dolu atmosferi ile günden güne kitlesini artırmaya devam ediyor.

Android ve İOS platformunda kısa sürede 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Ninja Dash Ronin Shinobi Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanına sahip. Birbirinden farklı düşman modelleri ile karşı karşıya geleceğimiz oyunda efsanevi bir ninjayı canlandıracak ve karşımıza çıkan düşmanlar ile mücadele edeceğiz. Benzersiz seviyeler eşliğinde savaşacak ve ilerlemeye çalışacağız.

En destansı bir aksiyon deneyimini oyunculara sunacak olan yapım ücretsiz olarak oynanmaya devam ederken yapım güncelleme de almaya devam ediyor. Son olarak 23 Mayıs’ta güncelleme alan yapım oyunculara kilitli yeni karakterler de sundu. Dileyen oyuncular oyun içerisinde bu karakterlerin kilitlerini açabilir ve oyunun tadını çıkarabilirler.