Numpuz, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bulmaca oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkan Numpuz oyununda numaraları sıralamaya çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Numpuz oyunu aynı zamanda becerilerinizi sınamak için biçilmiş kaftan bir oyun. Mantık ve beyin gücü gerektiren oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 6 farklı zorluk seviyesi ve retro tarz arayüzüyle ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Numpuz sizleri bekliyor.

Numpuz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.