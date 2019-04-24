OCO, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olan OCO, zorlu bölümleri ve eşsiz oynanışıyla karşımıza çıkıyor. Kendine has bölümleri ve mekanikleriyle ön olana çıkan oyunda dilerseniz kendi bölülmlerinizi de oluşturabiliyorsunuz. Engellerinden üstesinden gelmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Minimal tasarımıyla da dikkat çeken oyunda basit kontroller bulunuyor. Karmaşık ve zorlu bulmacalarla donatılmış olan oyunda işiniz bir hayli zor. Eğlenceli müziklerin de yer aldığı oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Günlük görevleri de tamamlamanız gereken OCO oyununu kaçırmayın.

OCO oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.