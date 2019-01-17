Kuzey mitolojisinden hazırlanarak geliştirilen Oddmar, Türk oyun geliştiricisi Mobge tarafından ilk olarak iOS platformuna sunulmuştu. iOS’e çıktıktan sonra yılın en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen ve birçok ödül alan Oddmar, rüştünü birçok kere kanıtlamayı başarmıştı.

Gerek hikayesi, gerek oynanışı, gerekse de grafikleriyle beğeni toplayan mobil oyunlardan bir tanesi olan Oddmar, yaşadığı yere ayak uydurmaya çalışan bir karakteri anlatıyordu. Oddmar’ın hikayesi şöyle açıklanmıştı: “El ile ayrıntılı şekilde tasarlanmış 24 adet fizik tabanlı bulmaca seviyesini ve zorlu platform görevlerini oynayın. 4 adet dünyanın her biri zorlu boss savaşlarıyla sonlanmaktadır. Oyun boyunca elde edeceğiniz sihirle dövülmüş silah ve kalkanlarla, kendi oyun tarzınızı belirleyin.”

Bugüne kadar Alman Tasarım Ödülü ve Apple Tasarım Ödülü gibi prestijli ödüller kazanan MOBGE ve Oddmar, 17 Ocak itibarıyla Android platformunda da ücretsiz olarak oynanabilir oldu. Android kullanıcılarını sevindirecek olay sonrasında Oddmar’ın tamamen Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabileceği, tüm o güzelliğinin tadılabileceği aktarıldı.

Oyunun yapımcıları tarafından Oddmar'a dair aktarılan diğer detaylar ise şöyle: "Büyülü ormanlar, karlı dağlar ve güvenilmez madenler gibi farklı atmosferlerde, yeni dostlar ve düşmanlarla karşılaşın.



Hikaye Frank Gibson tarafından yazılmış, Julian Casey tarafından seslendirilmiş ve hareketli bir çizgi roman olarak resmedilmiştir. Geleneksel animasyonla oluşturulmuş Viking dünyasını tamamlayan İskandinav halk çalgıları eşliğindeki müzik, Pär Svensson tarafından yazılıp icra edilmiştir.



Sayısız olumlu eleştiri almış ödüllü oyun Leo's Fortune'un arkasındaki geliştirici ekibin yapımıdır.



Oddmar Google Play kayıtlarını ve oyun kumandalarını desteklemektedir.



Başlangıçta, oyunun uygulama datası indirme işleminin tamamlanması için internet bağlantısı gerekli olsa da, sonrasında oynamak için çevrimiçi olunmasına gerek yoktur."