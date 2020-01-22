Ondokuz Mayıs Mobil uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bilgi sistemidir.

Hem Türkçe hem İngilizce olarak hizmetinize sunulan uygulama sizlere çeşitli imkanlar sağlıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi kapsamında yapılan etkinliklerin duyurularının yapıldığı bir pano bulunmakta. Akademik takvime ulaşmanız için de ayrı bir pano oluşturulmuştur.

Bu uygulama sayesinde yemekhane menülerine uğraşmadan ulaşabilirsiniz. Giriş menüsünden kendi kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak birçok işlemi halledebileceksiniz. Müfredat, Not Görüntüleme, Transkrip, Ders Programı, Sınav Programı, Harç Bilgileri ve Devamsızlık gibi seçeneklerinizin bulunduğu menüden tüm işlemlerinizi halledebilirsiniz.

İnternet sitesindeki gibi sürekli giriş yapmanıza gerek kalmadan bir girişle daha kısa sürede bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Harfli sistemin kullanıldığı okulunuzda bu bilgilere de kısa sürede ulaşabileceksiniz.

Siz de bu bilgilere kısa sürede ulaşmak istiyorsanız bu uygulama tam size göre.

Uygulamayı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.