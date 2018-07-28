#OneRoom, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayıp zevkli zaman geçirebileceğiniz bir beceri oyunudur. Kafanıza göre dizayn edebileceğiniz bir odaya sahip olduğunuz oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için harika bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim #OneRoom, kendi odanızı tasarlayıp arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir oyundur. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tepeden ya da yandan bakarak odanızı şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Kullanabileceğiniz yüzlerce aksesuar ve mobilya türüne sahip olan oyunda keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. 80'den fazla mobilyanın kilidini açabileceğiniz oyunda ilerlemek için küçük çapta bir eşleştirme oyunu da oynamanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm #OneRoom, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

#OneRoom oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.