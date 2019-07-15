OnPipe, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Reflekslerinize dayalı bir mobil oyun olarak ön plana çıkan OnPipe, zorlu bölümleri ve seviyeleri tamamlayıp yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve engellerin de üstesinden gelmelisiniz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda görsel anlamda da renkli bir atmosfer yer alıyor. Bu tarz beceri oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak. OnPipe oyununu sakın kaçırmayın.

OnPipe oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.