Boş bir arazi alarak üzerine sıfırdan bir şehir inşa edebileceğiniz ve binaları dilediğiniz şekilde tasarlayabileceğiniz OpenTTD, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Şehrin her ayrıntısını düzenleyebileceğiniz ve istediğiniz tüm binaları inşa edebileceğiniz bu oyunda amaç, yollar, ticaret alanları ve yerleşim yerleri inşa ederek hayalinizdeki şehri tasarlamak ve metropol haline getirerek dünyanı sayılı şehirleri arasına girmektir. Boş bir arazi üzerine inşa edebileceğiniz onlarca farklı yapıt bulunmaktadır. Evleri istediğiniz yere kurabilir ve yolları dilediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Şehri bir düzen içerisinde geliştirmeli ve ileride inşa edeceğiniz yeni binalar için alan sıkıntısına girmemelisiniz. Kaynak üretiminde bulunarak bina ve diğer tüm objeler için gerekli malzemeleri üretebilirsiniz.

Oyunda şehre kurabileceğiniz kara yolu, demir yolu, hava alanı, marketler, evler ve daha onlarca farklı alan yer almaktadır. Şehrinizi sürekli geliştirerek dünyanın en iyi kentleri arasına sokabilir ve kazancınızı arttırabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan OpenTTD, ücretsiz olarak erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.