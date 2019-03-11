Outleap!, harika deneyim sunan bir arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Outleap!, reflekslerinizi sınayarak ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Duvarlardan atlayarak ilerlediğiniz oyunda tuzaklardan da kaçmalısınız. Sevimli topları toplayarak ilerleyebileceğiniz ve puanlar kazanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Uygun zamanda ekrana dokunmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli görselleri ve animasyonlarıyla dikkat çeken oyunda dikkatinizi dağıtmamalısınız. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz Outleap! oyununu kaçırmayın.

Outleap! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.