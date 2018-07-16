Outrace, arcade yarış oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm kaliteli bir yapım. ArmNomads tarafından geliştirilen mobil yarış oyununda araçları saf dışı bırakarak yarışları tamamlıyorsunuz. Online mücadeleye girmeden, oyuncuların katılımını beklemeden, direkt yarışa çıkıyorsunuz.

100MB altı boyutuna rağmen son derece kaliteli görsel çizgilere sahip araba yarışı oyununda rakip arabaları çarparak ilerliyorsunuz. Hız kesme lüksünüz yok. Çarptığınız her araç nitronuzu dolduruyor. Dolayısıyla yarış esnasında ne kadar fazla arabaya vurursanız yarışı o kadar hızlı tamamlıyorsunuz. Tüm yarışları birincilikle bitirmek zorundasınız. Yarıştıkça rakiplerinizin sayısı dolayısıyla da heyecan artıyor, daha çekişmeli yarışlar oluyor. Arabanızı yükseltme şansınız yok. Zaten buna da ihtiyaç duymuyorsunuz. Yeni araba ve pistlerle oyunun ilerleyen safhalarında karşılaşıyorsunuz.