Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli deneyim sunan Overloaded! oyununda otobüsü doldurarak puanlar kazanıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda yolcuları otobüse alarak para kazanmanız gerekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda otobüsünüzü geliştirerek daha fazla yolcu almak için çabalıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oıyunda tek yapmanız gereken seviyelerinizi geliştirmek. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken Overloaded! oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gerekiyor. Rollic Games tarafından yayınlanan oyunda büyük bir mücadelenin içerisine giriş yapıyorsunuz. Renkli grafikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Overloaded! oyununu kaçırmayın.

Overloaded! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.