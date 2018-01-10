Overwatch League, Blizzard’ın ödüllü FPS oyununun resmi mobil uygulaması. Dünyanın önde gelen e-spor liginde olan biteni Android telefonunuzdan takip etme şansına sahipsiniz. Maç takvimleri, puan durumu, canlı yayınlar, videolar, haberler, takım profillerini de içine alan zengin bir içerik sunuyor.

Blizzard’ın PC ve oyun konsollarında oynanabilir birinci şahıs nişancı oyunu Overwatch’un mobil uygulaması Overwatch League adıyla yayınlanmış. Lisanslı oyuna sahip olsanız da olmasanız da telefonunuza ücretsiz indirip kullanabiliyorsunuz. İçeriğinde başta da dediğim üzere yok yok. Overwatch liginden video ve son hikayelere (röportajlar, takım profilleri, son dakika haberleri, oyun analizleri dahil) hızlıca göz atabiliyor, favori takımlarınızı takip edebiliyor, istediğiniz bir takım için maç bildirimi ayarlayabiliyor ve takımın gelecek programı, kadro detayları, haber ve videolarına kolayca erişebiliyorsunuz.