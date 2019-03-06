OWNAFC, belirli bir ödeme yapan kullanıcılarına bir futbol kulübünden hisse vermeyi ve hisse alanların futbol takımının yönetiminde rol almalarını sağlamayı vaat ediyor.

İngiltere merkezli bir şirket tarafından ortaya atılan OWNAFC, aslında gerçek bir menajerlik oyunu olarak adlandırılabilecek türde bir yapım. Buna göre 50 pound gibi bir ödeme yapan kişiler, OWNAFC isimli kulüpten hisse alıyorlar ve aldıkları hisse karşılığında, takımın alması gereken kararlara katkıda bulunuyorlar. 50 pound ödeyerek uygulamayı indirenler, kulübün teknik ekibi, transfer politikası gibi konularda söz sahibi oluyor.

Amatör takımların zorluk içinde hayatta kalmaya çalıştıklarının altını çizen OWNAFC’nin yaratıcılarından Stuart Harvey, yaptıkları bu uygulama ile futbolu yeniden özüne döndürmek istediklerini söyledi. Sistemi kısaca şöyle anlatan Stuart Harvey “50 pound karşılığında amatör bir kulübün sahiplerinden biri oluyorsunuz. Böylece kulübün alacağı kararlarda etkin bir rol oynamaya başlıyorsunuz. Hisselerin yüzde 51’i şirketimizin elinde kalıyor. Böylece kulübün isminin değiştirilmesi riskini ortadan kaldırıyoruz. Kalan yüzde 49 hisseyi ise halka açıyoruz. Bir kulüpte en fazla 10 bin hissedar olabiliyor. Böylece hem insanlar futbol kulübünde söz sahibi oluyor, hem de amatör kulüpler önemli bir gelir elde ediyor” ifadelerini kullandı.

OWNAFC özellikleri