Pandamino, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Domino taşlarının yerlerini değiştirerek ilerlemeye çalıştığınız oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Telefon başında saatler geçirmenize olanak sağlayacak türden bir mobil bulmaca oyunu olan Pandamino, stratejik kararlar alarak ilerlemeniz gereken bir oyundur. Sadeliği de bir hayli ön planda olan oyunda domino taşlarını yok ederek puanlar kazanabiliyorsunuz. 210 eşsiz bölüme sahip olan oyunda zorlu aşamalar yer alıyor. 20'den fazla zorlu mini bulmacaya da sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Domino taşlarını çevirip döndürerek yok etmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan Pandamino'yu mutlaka denemelisiniz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden farklı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

Pandamino oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.