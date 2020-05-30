Studio Pango’nun başarılı mobil oyunlarından bir tanesi olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam eden Pango Storytime eğitici oyunlar arasında yer alıyor.

Tamamen ücretsiz olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Pango Storytime’da oyuncular hem eğlenceli hem de bir o kadar renkli dakikalar yaşayacaklar.

Basit ve bir o kadar da işlevsel bir mobil oyun olarak lansmana çıkan Pango Storytime 3 yaş üstü çocuklar tarafından eğlenceli bir şekilde oynanmaya devam ediliyor.

Birbirinden farklı hikâyelerin sevimli canlıların yer aldığı yapım içerisinde oyuncular çeşitli görevleri başarmaya çalışacaklar. Zorluk seviyeleri farklılık gösteren görevler oyunculara keyifli zaman geçirtme odaklı olacak.

İki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından da oynanmaya devam ediliyor.