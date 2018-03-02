Parking Masters, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz kaliteli bir park etme oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden hızlı arabaları kontrol edebileceğiniz oyunda arabaları önceden belirlenmiş alanlara park ediyor ve becerilerinizi sergiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir araba park etme oyunu olarak dikkat çeken Parking Masters, motor sporlarını sevenlerin beğenerek oynayabileceği türden bir mobil oyundur. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda arabaları imkansız yerlere park ediyorsunuz. Araba oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken türden bir mobil oyun olma özelliği taşıyan Parking Masters, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Yüksek kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Gelişmiş kontrolleri ve yüksek mücadele gücüyle de arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Eğitim parkurlarının da üstesinden gelmeniz gereken oyunda sürüş becerilerinizi ön plana çıkarmalısınız. Eğer bu tür oyunlardan zevk alıyorsanız Parking Masters oyununu sakın kaçırmayın.

Parking Masters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.