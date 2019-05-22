PDF Reader uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden PDF dosyalarını görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir PDF uygulaması olan PDF Reader, basit bir arayüz ile tüm PDF dosyalarınızı organize etme ve düzenleme gibi faydalı özellikler sunuyor. PDF dosyalarını kolayca açabileceğiniz ve çeşitli düzenleme araçları ile düzenleyebileceğiniz uygulamada, cihazınızda bulunan PDF dosyalarını da alfabetik olarak sıralayabilirsiniz.

PDF dosyalarınız arasında arama yapabileceğiniz, yeni PDF oluşturabileceğiniz PDF Reader uygulamasında, dikey ve yatay konumda kullanım özelliği de bulunuyor ve bu sayede en iyi okuma deneyimini sizlere sunuyor. PDF birleştirme, bölme ve sayfaları döndürme gibi ek özellikler de sunan PDF Reader uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri