PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER, Konami’nin popüler futbol oyununun mobil sürümü. Android telefonunuza ücretsiz indirip arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz kaliteli bir futbol oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi Türk takımlarının yer aldığı yeni PES oyununda 2017 - 2018 sezonunu açın.

EA Sports’un efsane futbol oyunu FIFA’nın karşısında duran tek isim olan PES uzun adıyla PRO EVOLUTION SOCCER, 2018 sezonunda tamamen yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman arkadaşlarınızla beraber mücadele etme fırsatı sunan yeni Arkadaş özelliği, yakınınızdaki arkadaşlarınızla oynamak istediğinizde seçebileceğiniz Yerel Maçlar ve Yerel Ligler, David Beckham ile birlikte Ultimate Team yolculuğu gibi pek çok yeni mod eklenmiş.

Kontrol sisteminin de elden geçirildiği yeni PES 2018 futbol oyununda oyuncu hareketleri daha doğal, paslar yerini buluyor ve kafamızdaki taktiği uygulayabiliyoruz. Grafik tarafında da elbette iyileştirmeler yapılmış ancak FIFA kalitesinde olduğunu söyleyemeyeceğim.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların lisanslı olarak yer aldığı PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER, aktif internet bağlantısı gerektiriyor. Ne yazık ki oyunun Türkçe dil desteği ve offline (internetsiz) oynama seçeneği yok.