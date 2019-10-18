PES 2020 Mobile APK indirme bağlantısı aramakla uğraşmadan Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz futbol oyunlarından biri. PES 2020 Mobil diğer adıyla eFootball PES 2020 Mobile ücretsiz indirilebilmeye açılan kaliteli bir online futbol oyunu. Konami’nin mobil platformdaki en iyi spor oyunları arasında yer alan PES futbol oyununu indirerek 2020 sezonuna başlayın.

En iyi mobil futbol oyunları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri PES. Konami tarafından geliştirilen popüler futbol oyunu PES’in mobil versiyonu bu sene ayrı bir oyun olarak çıkmadı; eFootball PES 2020 mobil güncellemesi olarak geldi. PC’deki gibi eFootball PES 2020 olarak bizleri karşılayan futbol oyunu, şimdiye kadarki en gerçekçi mobil futbol deneyimini sunuyor. E3 2019’da “En İyi Spor Oyunu” ödülünü kazanan PES 2020’nin mobil sürümü konsollardan çok da farklı değil. Konami’nin usta İspanyol orta saha oyuncusu Iniesta ile birlikte çalışarak geliştirdiği yeni “İncelikli Top Sürme” tekniği, topu yepyeni bir soluk getiren bir yaratıcılıkla kontro etmenizi sağlıyor. Topu yakalamadaki ve top kontrolündeki diğer iyileştirmeler de her oyuncunun sahadaki hareketleri arasındaki küçük farklardan en iyi şekilde faydalanmanıza imkan sağlıyor. Ayrıca yeni eklenen “İlham” sistemi belli oyuncuların yakındaki takım arkadaşlarının davranış tarzını etkilemesine imkan tanıyor.

PES 2020 Mobil’de lisanslı Avrupa kulüplerinin sayısı artırılmış. FC Barcelona’ya ek olarak Manchester United, FC Bayern, München ve Juventus kulüpleri eklenmiş. Ayrıca İtalya’nın Serie A TIM ve Serie BKT ligleri gibi resmi ligler de dahil olmak üzere çeşitli kulüp takımları ve milli takımların lisansları eklenmiş. Artık uluslararası süper yıldızlardan oluşan rüya takımınızı kurmak için çok daha fazla seçeneğiniz var. Maradona, Batistuta, Kahn, Beckham, Totti gibi tüm zamanların en sevilen isimlerinin bulunduğu efsaneler kadrosu da ayrıca bulunmakta.

PES 2020 Mobile’da ister yanınızdaki arkadaşınızla yerel maçın tadını çıkarın, ister arkadaşınızı online kaydederek internet üzerinden birlikte oynayın, ister dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele edin, isterseniz de sınırlı süreli çekişmeli etkinliklere girin.