Sen ve kardeşin Oregon'da yer alan araştırma tesisine gidiyor, burada yaşanan garip olaylara tanıklık ediyorsunuz. Babanızı bulmaya ve ona edindiğiniz bilgileri vermeniz gerekiyor. Hem bulmaca hem de korku kategorisinde olan oyunda gerilimin de hiç düşmediğini belirtmek gerekiyor.

Her an karşınıza çıkacak kişilere karşı koymalı ve onlara cevap verebilmelisiniz. Çünkü bu araştırma merkezinde işler hiç normal gitmiyor. Eskiden bir tatil beldesi olan bu beldeye şimdi ne olmuştu? Olanları araştırmak ve her şeyi ortaya çıkarmak için bu büyülü gerilime hazır mısın? Eğer bu tarz yapımları seviyorsan, Phantasmat tam da sizin için yapılmış olabilir.

Cesetlere yaklaştığınız zaman üstündeki eşyaları toplayabildiğiniz oyunda aynı zamanda odaları ve alanları da çözümleyebiliyorsunuz. Bu bakımdan eğlenceli olan Phantasmat, bulduğunuz dosyalar neticisinde size ek görevler de sunuyor.

Phantasmat Özellikleri