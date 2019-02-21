Picky Package, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm eşsiz bir mobil beceri oyunu olan Picky Package, paketleri kısa sürede teslim etmeniz gereken bir oyundur. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ekrana uygun zamanda dokunarak ilerleyebileceğiniz oyunda paket dağıtım uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Reflekslerinizi iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda engelleri aşarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Farklı oyun modları ve farklı atmosferlere sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda renkli ve kaliteli görseller bulunuyor.

Picky Package, oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.