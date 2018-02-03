Sonsuz koşu ve arcade türünde olan Piggy Pile, gerçekten çok farklı bir oyun. Oyuna ilk baktığımda aklıma Tetris gelmişti ve aslında Tetris'e benzeyen bir yapısı var. İlk olarak tek bir domuzla başlıyorsunuz ve yol boyunca domuzları topluyorsunuz. Ancak takıldığınız yerlerde altaki domuzlar geride kalıyor. Bu şekilde ne kadar ileriye giderseniz o kadar puan topluyorsunuz.

100 farklı karaktere ve 20 ayrı haritaya sahip olan Piggy Pile'daki tüm karalterler domuzdan oluşuyor. Ancak her domuzun kendine göre özelliği ve yeteneği bulunuyor. Bu yüzden ne kadar çok domuz açarsanız sizin yararınza olacaktır.

Ayrıca ilerlerken hem domuz toplayıp hem de altın almayı ihmal etmeyin. Bu şekilde oyunda ilerleyecek ve daha fazla puan toplayacaksınız. İlerlerken karşıdan gelen engellere de dikkat etmeyi unutmayın.

Piggy Pile Özellikleri