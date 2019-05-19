Pigmonaut, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve zorlu bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Pigmonaut, beyninizi sınırlarına kadar zorlayabilecek türden bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hoş grafikleri ve sürükleyici oynanışıyla dikkat çeken oyunda zorlu bulmacaları çözerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Komik karakterleriyle de eğlenceli bir oyun deneyimi sunan Pigmonaut, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin telefonlarında mutlaka yer alması gereken bir oyun. Zeka oyunu oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda dikkatli olmalı ve yaptığınız hamlelere dikkat etmelisiniz. Pigmonaut oyunu aynı zamanda Türk geliştiriciler tarafından geliştirilmiş bir oyundur.

Pigmonaut oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.