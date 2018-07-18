PingTools uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ağ bağlantınızla ilgili birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınız üzerinden bağlı olduğunuz ağ ve diğer ağ araçlarını kullanabilmenize olanak sağlayan PingTools uygulaması ile telefonunuzun IP adresini, yönlendiricinizin IP adresini ve ağdaki cihazları görebilmeniz mümkün. İndirme ve yükleme hızlarınızı da anlık olarak sizlere sunan PingTools uygulamasında mobil ve Wi-Fi bağlantılarınızın sinyal kalitesini yüzde cinsinden görebiliyorsunuz.

Whois aracını da kullanımınıza sunan PingTools uygulamasında Wi-Fi tarayıcı özelliğinin yanında UPnP \ DLNA aygıtları için UPnP tarayıcı özelliğini kullanabilirsiniz. IP hesaplama ve DNS arama özelliğini de kullanabileceğiniz PingTools uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri