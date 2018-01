Plaka.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir haberleşme uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Araç sürülerinin telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulama olan Plaka.io ile sizi rahatsız eden plakaları bildirebiliyor ve başkalarının da bildirdiği plakaları görerek daha dikkatli bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz.

Trafikte seyahat ederken karşınıza çıkan plakaları yorumlama imkanı sunan bir sosyal trafik uygulaması olan Plaka.io, kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Bir hayli kolay arayüze sahip olan uygulama ile resim çekip sisteme yükleyebiliyor ve yorum da yapabiliyorsunuz. Trafikte gördüğünüz plakaları sorgulama imkanı da sunan uygulama ile diğer sürücüleri de uyarabiliyorsunuz. Uygunsuz park eden ya da rahatsızlık verici hareketlerde bulunan araç sahiplerini şikayet edebilme imkanı sağlayan Plaka.io, mutlaka her araç sahibinin telefonunda olması gereken bir uygulamadır. Ayrıca bazı plakaları da takibe alabileceğiniz uygulama ile değişikliklerden her an haberdar olabiliyorsunuz. Sosyalleşmeyi sevenlerin beğenebileceği türden bir platfom olan Plaka.io'yu sakın kaçırmayın.

Plaka.io uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.