Pluto TV - Live TV and Movies, ücretsiz film ve canlı tv izleme uygulamaları arasında en iyisi. Yabancı kanallarında oynayan televizyon programlarını takip edenlere, filmleri orijinal dilde izlemeyi sevenlere özellikle tavsiye ederim. Tüm içerik ücretsiz, abonelik gerektirmiyor! Android telefon, tablet, akıllı TV'nizde ücretsiz film izlemenin keyfini sürün!

Mobil platformda en çok indirilen ücretsiz film ve canlı tv uygulaması. NBC, CBS, Bloomberg, Paramount, Warner Brothers gibi büyük isimlerden binlerce film ve yüzlerce TV kanalını ücretsiz olarak izlemenin yanı sıra Pro Wrestling Channel, Anime All Day, Food TV gibi özel kanalları da izleyebileceğiniz bu uygulamanın içeriği her gün güncelleniyor.

Pluto TV Özellikleri