Poopdie oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Çok derinlerde, yerin altında karanlık krallıkta bir küçük kurtçuk yaşardı. Herkesin dalga geçip güldüğü bir problemi vardı: gaz problemi. Bu nedenle hep küçük düşürülüyordu ve o da çok utanıyordu. Yakında olacakları bilmeden gözyaşı havuzunda ağlıyordu. Ama bazen büyük mucizelerin doğabileceğini unutuyordu.

Onun ne kadarda güzel bir ismi var: Poopdie. Çok uzun zamandır gaz problemi yüzünden karanlıkta yaşadı. Şimdi dışarı çıkma zamanı.

Kendi birliklerini kur ve yönet. Onları eşsşz yeteneklerle geliştir. Antik büyüler yap. Kötü Samron'u ve korkunç yaratıklar ordusunu yenin.

Maria Edgar ve Buttelves' in sana ihtiyacı var. Çok yakında bir yüzleşme olacak.

Porselen tahtına oturduğunda Poopdie oyunu başlayacak. Renkli grafikleriyle dikkat çeken oyunda eğlenceli bölümler olduğu kadar zorlu bölümler de bulunmakta. Sen de bu eğlenceli maratonun bir parçası olmak istiyorsan hemen indir ve oynamaya başla. Eğlence seni bekliyor.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.