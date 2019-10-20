Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Poptropica, gizemli bulmacalar çözerek macera dolu adalara yolculuk yapabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Renkli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda, zorlu parkurlarda yarışarak çeşitli engelleri ve tuzakları aşmalısınız. Puan topladıkça farklı karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca yeni adalara ulaşarak farklı bölümlerde yarışabilir ve daha fazla puan toplama fırsatı yakalayabilirsiniz. Seviye atladıkça dilediğiniz karakterleri ve objeleri kullanarak kendi adanızı inşa edebilirsiniz. Aksiyona doyacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu yüzlerce bulmaca yer almaktadır. Ayrıca bulmacalardan toplayacağınız puanları kullanarak ulaşabileceğiniz sayısız karakter ve obje bulunmaktadır. Toplamda 20 farklı adada mücadele ederek görevleri tamamlayabilir ve macera dolu anlar geçirebilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Poptropica, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen özellikle çocuklar için tasarlanmış benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.