Poshmark uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz efsane bir alışveriş uygulamasıdır.

Dolabında kullanmadığın eşyaların mı var? Belki bir tasarımcı çantası belki topuklu ayakkabı belki de bir kez giydiğiniz ve bir daha asla giymeyeceğiniz bir gece elbisesi... Poshmark, istenmeyen kıyafetlerinizi satmanız ve sevdiğiniz yeni şeyleri satın almanız için tasarlanmıştır.

Nerede olursanız olun sanal Posh partilerimize katılabilirsiniz. Arkadaşlarınıza göz atabilir, istediğiniz ürünü satın alabilir ve hatta tüm satılanları listeleyebilirsiniz. Çok çeşitli temalar ve markalar ile herkes için lüks bir parti var! Ulaşılabilir lüks sayesinde sen de sosyetenin bir parçası olabilirsin.

Poshmark'ın senin için milyonlarca kıyafet fikri var. Kişisel stil ve diğer Poshers'ın dolaplarını bugün keşfedin!Tüm Poshmark siparişleri hızlandırılmış USPS Öncelikli Posta kullanılarak gönderilir. Satıcınız siparişinizi kargoya verdikten 1-3 iş günü içerisinde elinize ulaşması sağlanıyor.

Modaya uygun ayakkabı, takı, saat, aksesuar, el çantası, erkek modası, çocuk modası veya favoriler listenizdeki indirimlerden yararlanın! Dolabındaki kullanmadığın ürünleri sat ve paraya çevir. Sen de bu dönüşüme katıl.

Uygulamayı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.