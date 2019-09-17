E-postalarınızı güvenli bir şekilde göndermek istiyorsanız, ProtonMail uygulamasını kullanabilirsiniz.
ProtonMail uygulaması ile Android cihazlarınızdan güvenli ve şifrelenmiş e-postalar gönderip, alabilirsiniz.
1 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan ve e-postalarınızı güvenli bir şekilde saklayan ProtonMail, PGP uçtan uca şifreleme protokolünü kullanıyor. 2013 yılında CERN bilim insanları tarafından geliştirilen e-posta servisi, kullanıcıların gizliliğini ön planda tutmayı misyon haline getirmiş diyebilirim.
Oldukça basit bir arayüz sunan ProtonMail uygulamasında, yeni bir e-posta hesabı oluşturabileceğiniz gibi var olan hesabınıza da giriş yapabilirsiniz. Sonrasında e-posta gönderebileceğiniz ve e-postalarınızı kontrol edebileceğiniz uygulamada şifreli e-postalar ve ekleri otomatik olarak alabiliyorsunuz. Özelleştirilebilen kaydırma hareketleri ile hesabınızı daha kolay yönetme imkanı sunan ProtonMail uygulamasında, ProtonMail kullanmayan e-posta adreslerine de şifre korumalı e-postalar gönderebiliyorsunuz. Siz de e-postalarınızın takip edilmesini istemiyorsanız, ProtonMail uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.