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ProtonMail 1.12.0 (Android)
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  4. ProtonMail - Android için Güvenli E-Posta Uygulaması

ProtonMail

1.12.0
Android
ProtonMail
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

E-postalarınızı güvenli bir şekilde göndermek istiyorsanız, ProtonMail uygulamasını kullanabilirsiniz.

ProtonMail uygulaması ile Android cihazlarınızdan güvenli ve şifrelenmiş e-postalar gönderip, alabilirsiniz.

1 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan ve e-postalarınızı güvenli bir şekilde saklayan ProtonMail, PGP uçtan uca şifreleme protokolünü kullanıyor. 2013 yılında CERN bilim insanları tarafından geliştirilen e-posta servisi, kullanıcıların gizliliğini ön planda tutmayı misyon haline getirmiş diyebilirim.

Oldukça basit bir arayüz sunan ProtonMail uygulamasında, yeni bir e-posta hesabı oluşturabileceğiniz gibi var olan hesabınıza da giriş yapabilirsiniz. Sonrasında e-posta gönderebileceğiniz ve e-postalarınızı kontrol edebileceğiniz uygulamada şifreli e-postalar ve ekleri otomatik olarak alabiliyorsunuz. Özelleştirilebilen kaydırma hareketleri ile hesabınızı daha kolay yönetme imkanı sunan ProtonMail uygulamasında, ProtonMail kullanmayan e-posta adreslerine de şifre korumalı e-postalar gönderebiliyorsunuz. Siz de e-postalarınızın takip edilmesini istemiyorsanız, ProtonMail uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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