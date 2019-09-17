ProtonMail uygulaması ile Android cihazlarınızdan güvenli ve şifrelenmiş e-postalar gönderip, alabilirsiniz.

1 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan ve e-postalarınızı güvenli bir şekilde saklayan ProtonMail, PGP uçtan uca şifreleme protokolünü kullanıyor. 2013 yılında CERN bilim insanları tarafından geliştirilen e-posta servisi, kullanıcıların gizliliğini ön planda tutmayı misyon haline getirmiş diyebilirim.