Büyülü dünyaların, donmuş kıyıların ve şeker ülkelerinin topraklarında cadı ile maceraya başla, üst üste 3'ü resmi birleştir ve yoldaki tüm bulmacaları çöz.

Cadı sizi arkadaşlarıyla tanıştıracak: Zararlı Patrick hakkındaki efsaneyi açıklayın ve en sevdiği dondurma için çok kızgın olmayan Yeti'nin buzları ezmesine yardımcı olun. Vlad ile kalesinde tanışın ve en zorlu bulmacalarını üç seviyede tamamlayın. Eşleştirme becerilerinizi geliştirin ve görevi tamamlayın.

Yavru köpek, kedi yavrusu, sokak sanatı ve muhteşem görüntülerin yüksek çözünürlüklü grafikleriyle keşfedin. Puzzrama’nın orijinal bulmacalarının tadını çıkarın, el yapımı aracını kullanarak kendi figürlerini ve dioramalarını hazırla. Bulmacayı tamamlayarak figürleri topla ve toplanan figürleri sahaya yerleştirin.