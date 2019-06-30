Sevimli karakterler ve hayvanlarla dolu bir kasabada macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz ve kendi çiftliğinizi kurabileceğiniz QubeTown, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, hayalinizdeki kasabayı inşa ederek çeşitli hayvanlar beslemek ve tarımla uğraşmaktır. İnek ve benzeri hayvanları besleyerek etini ve sütünü değerlendirebilirsiniz. Çeşitli meyve ve sebzeler ekerek tarımdan para kazanabilir ve çiftliğinizi geliştirebilirsiniz. Oyun online olarak oynanabilmektedir. Bu sayede dünyanın farklı bölgelerindeki oyuncularla ticaret yapabilir ve ürünlerinizi pazarlayabilirsiniz. Para kazandıkça kasabanızı daha da büyütebilir ve hayvanlarınızın sayısını arttırabilirsiniz.

Çiftliğinizde besleyebileceğiniz inek, koyun, kuzu, tavuk ve daha onlarca hayvan yer almaktadır. Ayrıca tarlarınıza ekebileceğiniz domates, biber, tahıl ve daha birçok ürün bulunmaktadır.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve 100 binlerce oyuncu tarafından oynanan QubeTown, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir çiftlik oyunudur.