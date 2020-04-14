Quibi, popüler film-dizi-belgesel izleme platformu Netflix benzeri bir uygulama. Sadece mobil kullanıcılar için tasarlanan ve telefonda kullanılabilen uygulama, film kalitesinde diziler sunuyor. Netflix dahil diğer video akış platformlarından farklı olarak içerikler 10 dakika veya daha kısa sürüyor.

10 dakika veya daha az zamanınız var ve film, dizi, belgesel vs. izlemeyi seviyorsunuz. Quibi, tam size göre bir eğlence uygulaması. Sadece telefon için tasarlanan Quibi, çabucak izlenebilecek içerikler sunuyor. Drama, komedi, kültür-sanat, finans, haber, spor ve daha birçok türde orijinal içeriklerin süresi en fazla 10 dakika. İçerikler her gün yenileniyor. İster dikey ister yatay olarak videoları izleyebiliyorsunuz. Bölümleri indirip internetsiz izleme şansına da sahipsiniz.

Quibi’nin hizmet verdiği ülkeler arasında Türkiye ne yazık ki bulunmuyor. Platformdaki tüm içerikleri 90 gün boyunca ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Sonrasında dilerseniz aylık 4.99 dolar (reklamlı) veya aylık 7.99 dolar (reklamsız) ödeyerek devam ediyorsunuz.

Quibi Nedir?