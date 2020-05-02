MAG Interactive tarafından geliştirilen ve şu sıralar mobil platformda oynaması ücretsiz olarak geniş kitlelere ulaşmaya devam eden QuizDuel başarılı gidişatına devam ediyor.

Bilgi oyunları arasında yer alan QuizDuel Android ve iOS platformu üzerinde ilgiyle oynanıyor. Bünyesinde birbirinden farklı konularda farklı soru tiplerine ev sahipliği yapan başarılı oyun oyunculara adeta genel kültür testi yapma fırsatı veriyor.

Özel sınavların ve düelloların yer aldığı oyun da Türkçe dil desteği yer almazken oyunculara İngilizce olarak çeşitli sorular ve cevapları sunuluyor. İngilizce diline ek olarak bazı dil seçenekleri de oyuna gelen güncelleme ile eklendi.

Oldukça başarılı bir tasarıma sahip olan oyun da kişiselleştirilebilir bazı özellikler de yer alıyor.

İncelemelerde tam olarak isteneni veremeyen oyun günümüze kadar 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.