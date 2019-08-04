Rabbit, bir kişiyle online video, film veya belgesel izlemenin yen yoludur. Arkadaşlarınızla istediğiniz yerde içeriği keşfedin, paylaşın ve izleyin.

Online arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmelerde anında veya vaktiniz olduğunda tepki verin, cevap verin. Farklı bir şehirde, başka bir ülkede veya dünyanın diğer tarafında olsanız bile, Rabbit en sevdiğiniz programları birlikte izlerken arkadaşlarınızla iletişim halinde olmanıza yardımcı olur.

Özel gruplar kurun ve arkadaşlarınızı davet edin; böylece birlikte izleyebilir ve iletişim kurabilirsiniz. Netflix, Hulu, Amazon, YouTube ve diğer içerik sağlayıcılardan içerik bulun, izleyin ve paylaşın. TV, film, video ve daha fazlasını izleyin; istediğiniz kadar grup oluşturun.