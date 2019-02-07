İndir 84.00 MB
Ramageddon 1.0.4 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Ramageddon - Android İçin Aksiyon Oyunu

Ramageddon

1.0.4
Android
Ramageddon
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Koçunuza hız verin ve düşmanları saf dışı edin.

Ramageddon, görevinizin rakipleri haritadan atmak ve itmek olduğu çok oyunculu bir aksiyon oyunudur. Zorlu çatışmalar sırasında rakiplere karşı savaşın. Karakterinizin görüntüsünü değiştirebileceğiniz altın paraları almak için haritadan diğer oyuncuları atın ve kazanın.

Bir avantaj kazanmak için özel eşyaları topla. Etkileşimli seviyelerde ayrıca yok edebileceğiniz nesneler de vardır. Görünüm panelinde çeşitli renkler, köşeler ve yüzler arasından seçim yapabilirsiniz. Daha fazla güç kazanmak için hızınıza hız katın. Bununla birlikte koçların gücünün sınırlı olduğunu unutmayın.

Çok oyunculu çatışmalara katılmak için yeteneklerinizin çok zayıf olduğunu düşünüyorsanız, özel hazırlanmış bir oyun modunda botlarla pratik yapabilirsiniz. Ardından düşmanlarınızı düşürmek için savaşa başlayın!

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü