Ramageddon, görevinizin rakipleri haritadan atmak ve itmek olduğu çok oyunculu bir aksiyon oyunudur. Zorlu çatışmalar sırasında rakiplere karşı savaşın. Karakterinizin görüntüsünü değiştirebileceğiniz altın paraları almak için haritadan diğer oyuncuları atın ve kazanın.

Bir avantaj kazanmak için özel eşyaları topla. Etkileşimli seviyelerde ayrıca yok edebileceğiniz nesneler de vardır. Görünüm panelinde çeşitli renkler, köşeler ve yüzler arasından seçim yapabilirsiniz. Daha fazla güç kazanmak için hızınıza hız katın. Bununla birlikte koçların gücünün sınırlı olduğunu unutmayın.

Çok oyunculu çatışmalara katılmak için yeteneklerinizin çok zayıf olduğunu düşünüyorsanız, özel hazırlanmış bir oyun modunda botlarla pratik yapabilirsiniz. Ardından düşmanlarınızı düşürmek için savaşa başlayın!