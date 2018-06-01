Rancho Blast, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bulmacalara sahip olan oyunda boş zamanlarınızı değerlendiriyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Kendi çiftliğinizi inşa edebileceğiniz ve zorlu bulmacaları tamamlayabileceğiniz bir mobil oyun olan Rancho Blast ile destansı güzellikteki bir yeri yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz. Ufak çaplı bir hikayaye de sahip olan oyunda inanılmaz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Hoş animasyonları ve yüzlerce zorlu bölümüyle de karşımıza çıkan Rancho Blast, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Eğer bu tarz renkli eşleştirme oyunlarını seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirm. Renkli küpleri patlatarak ilerleyebileceğiniz ve puanlar kazanabileceğiniz oyunda bir takım özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak ödüllerin sahibi de olabileceğiniz oyunda zorlu görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Eğer bu tarz bir oyun arayışınız varsa Rancho Blast sizleri bekliyor.

Rancho Blast oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.