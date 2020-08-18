Takım formasyonunuzu çizin ve askerlerinizi uygun noktalara taşımak için tıklayın. Şehrinizi düşman kılıcından koruyun, birliklerinizi yükseltin ve güçlü yeni birimlerin kilidini açın.

Real Time Shields, şehri düşman ordularının saldırılarından ne kadar koruyabileceğinizi test eden bir oyundur. Ana hedefiniz: Düşmanın saldırılarını şehre girmesine izin vermeden püskürtmek olacak.

Düşmanların saldıracağı yerden okları takip edin ve buralarda savunmaya geçin. Aynı zamanda savaşlar tamamen otomatiktir ve düşmanın şehri yok etme girişimlerini püskürtmek için yalnızca karar vermeye bağlı hızlı tepki vermeniz gerekiyor.

Her başarılı savaştan sonra, aralarından seçim yapabileceğiniz üç yükseltmeden birini alacaksınız. Birliklerinizi yükseltin ve daha güçlü birimlerin kilidini açın, aynı zamanda hayatını artırmak ve yeni askerlerin üreme hızını artırmak için şehri yükseltin. Her birim farklı saldırılar içeriyor, savaşlar birliklerinizi ve taktiğinizi geliştirmek için size zenginlik kazandıracak.