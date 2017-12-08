Recontact Istanbul: Eyes Of Sky, değil Android mobil platformdaki en iyi polisiye macera oyunu. Dünyanın ilk sinematografik mobil oyununda senaryoyu Eray Dinç yazmış, yapımcı koltuğunda Simay Dinç oturuyor, özgün müzikler de Sertaç Özgümüş ve Güntaç Özdemir’e ait. Sürükleyici bir polisiye simülasyonu arıyorsanız şiddetle öneririm.

Fikret Kuşkan, Haldun Boysan, Gökçe Suyabatmaz, Emre Mutlu, Halim Ercan gibi beyaz perdenin tanınan isimlerinin bir araya geldiği, dünyaca bilinen polisiye yazar Ahmet Ümit’in senaryo doktorluğu ve danışmanlığını üstlendiği bir polisiye macera oyunundan bahsediyorum. Tamamen gerçek mekanlarda ve gerçek sinema oyuncularıyla hazırlanan oyunda bir cinayet soruşturmasının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Eşkali verilen şüphelileri güvenlik kamerasından tespit etme, sorguya girme, dosyaları inceleme, ipuçları yakalama gibi aklınızı ve yeteneklerinizi kullanmanız gereken birçok iş sizi bekliyor.

Can Aksoy tarafından geliştirilen interaktif polisiye simülasyon oyunu Recontact Istanbul: Eyes Of Sky, ücretsiz olarak sunuluyor. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak oynanabiliyor.