Android ve İOS sürümleri sayesinden farklı platformlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Redbros, askeri birliklerinizi dilediğiniz bölgelere göndererek ganimet savaşlarına katılabileceğiniz sürükleyici bir savaş oyunu olarak öne çıkmaktadır.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve eğlenceli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı silah ve özelliğe sahip onlarca askeri kontrol ederek harita üzerinde ilerlemek ve düşmanların saklandığı bölgeleri tespit ederek aksiyon dolu savaşlara katılmaktır. Kahramanlarınızı parmaklarınızla kontrol edebilir ve parmağınızı harita üzerinde sürükleyerek askerleri o bölgeye konuşlandırabilirsiniz. Ayrıca savaş dizilimi ve daha birçok ayrıntıyı dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kılıç şövalyesi, okçu askerler ve daha onlarca güçlü savaş kahramanı yer almaktadır. Dilediğiniz askeri birliği savaş meydanına sürerek heyecan verici savaşlar yapabilir ve ganimet toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Macera oyunları arasında bulunan Redbros ile sizde keyifli dakikalar geçirebilir ve stresinizi giderebilirsiniz.