Redecor - Home Design Game Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Yeni ve yaratıcı bir hobi edinmek ister misin? Ev dekorları ile ilgilenmek hem çok keyif verir hem de hayatımızı düzene sokar. Yaratıcı bir topluluktan ilham alarak tasarım becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Sandığınızdan daha kolay olacak.

Daha önce rastlamadığınız tarzda 3D şekilde evinizi dekor etmek aşırı eğlenceli olacak. Hem bu sayede ağır eşyaları sürekli oradan buraya taşıyarak yorulmamış olacaksınız.

Renk, desen boyut gibi birçok seçeneğin bulunduğu uygulamada size en çok uyan tasarımları seçebilirsiniz. Ayrıca tasarımlara oy vererek ilham veren topluluğun bir parçası olun.

Üstelik birkaç denemeden sonra alışacağınız uygulamada yaratıcı şeyler ortaya koymak da kolaylaşacaktır. Çevrenizdeki nesnelerden veya giydiğiniz kıyafetlerden ilham alabilirsiniz.

Tarzınızı kişiselleştirin ve en klasik olandan en moda olana doğru bir gruplama yapın. Redecor, tarzınızı tam olarak göstermenizi sağlayan benzersiz 3D tasarım olanakları sunuyor. Siz de bu imkanlardan yararlanmak istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.