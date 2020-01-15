Onlarca ölünün bulunduğu ürkütücü bir mekanda çeşitli araştırmalar yaparak ipucu toplayacağınız ve gizem dolu olayları çözerek sır perdesini aralayacağınız Remember, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan sürükleyici bir oyundur.

Düşündürücü bulmacaları ve etkileyici gizli nesne sahneleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, esrarengiz cinayetlerin işlendiği ürkütücü mekanlarda incelemeler yaparak katil zanlısının izini sürmek ve topladığınız ipuçlarından yola çıkarak ölümlerdeki gerçeği açığa çıkartmaktır.

Oyunda, bir anda kendinizi morgda bulacak ve onlarca cesedin arasında kim olduğunuzu bilmeden macera dolu bir yolculuğa çıkacaksınız. Nerede ve neden morgda olduğunuzu hatırlamak için çaba gösterecek ve peşine düştüğünüz cinayetleri araştırarak katillerin izini süreceksiniz.

Düşündürücü bulmacalar, zorlu eşleştirmeler ve zevkli tangramlar yaparak yüzlerce ipucuna ulaşacak ve gizli nesneleri bularak seviye atlayacaksınız.

Bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Remember, oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan popüler bir oyun olarak öne çıkıyor.