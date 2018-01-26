Remindee uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda kullanmak istediğiniz uygulamalar için hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Hatırlatıcı uygulaması olarak nitelendirebileceğimiz Remindee uygulaması, benzer uygulamaların dışında farklı bir özelliği sizlere sunuyor. Hatırlatma uygulamalarında genellikle yapmanız gereken işleri uyarı olarak görebiliyorsunuz. Remindee uygulamasında ise belirli bir zaman diliminde kullanmanız gereken uygulamaları size otomatik olarak hatırlatıyor. Örneğin; çevrimiçi oynanan oyunlarda zaman önemliyse bir hatırlatıcı oluşturarak o tarih ve saatte otomatik olarak hatırlatıcıyı başlatabilirsiniz.

Uygulamalardan alacağınız ekran görüntülerini Remindee uygulamasına ekledikten sonra yapmak istediğiniz işlemleri de metin şeklinde kaydetmenize izin veren uygulamada, neleri hatırlamak istediğiniz tamamen size kalmış. Eğer siz de yapmanız gereken işlemler için içerik odaklı bir hatırlatıcı kurmak istiyorsanız Remindee uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.