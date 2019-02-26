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Restless Raiders 1.3.2 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Restless Raiders - Android İçin Klasik Oyunudur

Restless Raiders

1.3.2
Android
Restless Raiders
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Savaşlara katılacak ve galibiyetle ayrılmaya çalışacağız.

Alkemis Games - European Games Group’un imzası ile geliştirilen Restless Raiders: Idle Adventure Game ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunuldu.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve oldukça renkli içeriklere ev sahipliği yapan Restless Raiders: Idle Adventure Game ile aksiyon dünyasına dalış yapacağız. Stratejik savaşlar yapacağımız oyunda düşmanları yok etmek için hızlı ve pratik adımlar atacağız. 130’dan fazla donanımın ve özel yetenek gruplarının yer aldığı oyunda günlük ödüller de kazanabileceğiz.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapım orta dereceli içerikleri ile aksiyo dolu anlar sunuyor. Seviye sisteminin yer aldığı yapımda farklı karakter ve silahlar da yer alıyor. 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım mikro ödemelere de sahip.

İyi oyunlar dileriz.

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