RestoMenum, kafe ve restoran sahipleri için tasarlanmış adisyon programı. Hem web tarayıcı üzerinden bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda (Android ve iOS) kullanılabilen cafe adisyon programı, her restoran tipine göre özelleştirilebilen esnek bir yapıya sahip. RestoMenum mobil uygulaması Google Play’den ücretsiz indirilebilir!

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RestoMenüm, cafe ve restoranlar için düşünülmüş bir adisyon sipariş uygulaması. Sipariş işlemlerinizi daha kolay yönetebilmenizi sağlıyor. Bugüne kadar geliştirilmiş en kullanışlı ve göz alıcı restorant yönetim çözümü olan RestoMenum, 1 ay ücretsiz deneme süresi veriyor. İşletme sahipleri 1 aylık, 6 aylık ve 12 aylık paketler arasından seçim yapabiliyor. Tüm paketlerde 1 ay ücretsiz dijital QR menü sunuluyor, bakım ve güncelleme ücreti alınmıyor ve taahhüt istenmiyor.

Raporlama: Ürünlerinizin raporlarını ve satış grafiklerinizi görün.

Hesap Açığı Vermeyin! RestoMenum kullandığınız sürece hesap açıkları gibi sorunlarla karşılaşmazsınız.

Karışıklığa Son: Yapılan bütün işlemler kayıt altında tutulduğundan bir ürün üzerindeki sipariş hazırlama ve ödeme sürecinin kimler tarafından yürütüldüğünü tek tek görebilirsiniz.

Gider Yönetimi: Gider yönetimi, çalışanlarınızın maaşlarını ve işletmenizin tekrarlanan giderlerini tanımlanızı sağlar.

Stok ve Maliyet: Ürünlerinize stok ve maliyet miktarı girerek dijital olarak takibini gerçekleştirin. İşletmenizin gerçek karlılığını hesaplayın.