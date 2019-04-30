Dünyanın farklı bölgelerine uçakla yolcuk yapabileceğiniz ve çeşitli görevler üstleneceğiniz RFS - Real Flight Simulator, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi uçuş sahneleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, uçuş haritası üzerinde belirtilen noktalara yolculuk yaparak başarılı bir şekilde uçağı piste indirmek ve seviye atlayarak yeni uçakların kilidini açmaktır. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sayesinde haritayı takip ederek iniş yapacağınız noktaları zorlanmadan bulabilir ve başarılı bir iniş gerçekleştirebilirsiniz. F arklı özellikleri bulunan birçok uçağı kullanma fırsatını yakalayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı yolcu uçağı ve iniş yapabileceğiniz birçok pist yer almaktadır. Uçağı kullanırken yakıt kontrolü yapmalı ve tüm ayrıntılara dikkat etmelisiniz. Uçağın kontrolünü sağlamak için hava durumunu takip etmeli ve rüzgarın hızını dikkate almalısınız.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan RFS - Real Flight Simulator, binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan keyif verici bir oyundur.