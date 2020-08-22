Onlarca çeşit yedek parça kullanarak kendi savaş robotunu yap ve daha sonra onu yürümesi ve savaşması için programla. Bu eğlenceli fizik tabanlı savaşlarda dünyanın dört bir yanından diğer oyuncularla kapışmasını izle. Yeni ayrıntıların, arenaların ve çok daha fazlasının kilidini aç.

Gerçek oyunculara karşı PVP savaşlarında yer al, dünya genelinde senin gibi binlerce robot eğitmeni yer alıyor. En iyinin sen olduğunu kanıtla. Robotun için gövdeler, kollar, bacaklar ve silahlarla sonsuz kombinasyonlar ve taktikler ayarla. Oyunda ilerle ve robotların için yeni dövüş kuşakları elde et. Sadece en güçlüler Siyah Kuşak Ustası olacak.

Diğer insanlarla takım ol. Güvenilir ortaklar bulmak için güçlü bir klana katıl ya da kendi klanını kur. Her robot senin seçtiğin silahlar ve modüllere uyabilir. En sevdiğin komboyu bul ve herkese neler yapabileceğini göster.