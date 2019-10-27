Farklı stratejiler hazırlayarak rakiplerinizi etkisiz hale getirmek için aksiyon dolu kart savaşlarına katılacağınız ve geniş bir koleksiyon oluşturacağınız Rogue Adventure, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ücretsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve birbirinden güzel aksiyon müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip yüzlerce savaşçı kartından dilediğinizi seçerek rakibinizin hamlelerini boşa çıkartmak ve mücadeleyi kazanarak seviye atlamaktır. Karşı tarafın hamlesine en uygun kartı kullanarak cevabınızı sert bir şekilde vermeli ve savaşın galibi olmalısınız. Seviye atladıkça yeni savaş kahramanlarının kilidini açabilir ve böylece rakiplerinize karşı farklı hamleler yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Oyunda farklı özellikte yüzlerce kart yer almaktadır. Her kartta farklı bir savaş kahramanı bulunmaktadır. Sezgisel hamleler yaparak dilediğiniz savaşçınızı kullanabilir ve savaşları kazanarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Rogue Adventure, kağıt oyunları arasında yer alan benzersiz bir oyundur.