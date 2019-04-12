Yuvarlanarak boyayın.
Roller Splat!, basit görselli eğlence odaklı mobil oyunlarla karşımıza çıkan Voodoo’nun yeni oyunu. Top yuvarlama oyunlarını boyama oyunlarıyla harmanlayan yapım, küçük - büyük her yaştan mobil oyuncuya hitap ediyor. İnternetsiz oynama seçeneği sunan boyama bulmaca oyunu, zamanın geçmek bilmediği durumlarda ideal.
Toplu taşımada, iş / okul arasında, misafirlikte, arkadaşınızı bir mekanda beklerken hemen Android telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz tarzda bir beceri oyunu Roller Splat!. Voodoo’nun olmasıyla Android platformunda öne çıkan oyunda topu labirent içerisinde oradan oraya sürükleyerek labirenti boyuyorsunuz. Labirentin ayak basmadık noktası kalana dek yuvarlanıyorsunuz. Bölüm geçtikçe labirentin yapısı değişiyor, boyamak zorlaşıyor.
Roller Splat! Özellikleri
- Eşsiz ve eğlenceli bulmaca seviyeleri
- Yumuşak, akıcı top yuvarlama aksiyonu
- Eğlence dolu rahatlatan oynanış
- Ücretsiz oynama
- Parlak ve renkli
- Çok sayıda canlı boya rengi
- Basit ve tatmin edici
- Güzel temiz ve akışlan boya fizikleri
YORUMLAR